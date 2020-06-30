TFF menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2019-2020 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla futbol menajerlerinin dahil oldukları işlemler ve futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kayıtlara göre Galatasaray, 262 bin lira ve 3 milyon 330 bin 112 avroluk ödemeleriyle, en yüksek menajer harcaması yapan takım olarak dikkati çekti.

Süper Lig'den 9, TFF 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den ise 4 takımın futbolcular ile menajerler tarafından sunulan belgeler dahilinde FIFA'daki kayıtlara dayanılarak açıklanan rakamlar şöyle:

Süper Lig

BtcTurk Yeni Malatyaspor: 25 bin euro.

Çaykur Rizespor: 1 milyon 147 bin 543 lira, 45 bin euro, 48 bin dolar.

Fenerbahçe: 609 bin lira, 2 milyon 128 bin 408 euro.

Fraport TAV Antalyaspor: 1 milyon 685 bin lira, 300 bin euro.

Galatasaray: 262 bin lira, 3 milyon 330 bin 112 euro.

Gaziantep FK: 940 bin lira, 662 bin 100 euro.

İttifak Holding Konyaspor: 54 bin lira.

Trabzonspor: 258 bin 510 lira, 660 bin euro.

Yukatel Denizlispor: 118 bin lira, 205 bin euro.

TFF 1. Lig

Altay: 120 bin lira

Bursaspor: 404 bin 396 lira, 392 bin 477 euro.

TFF 2. Lig