Fanatik gazetesi tepki çeken Galatasaray videosu için özür diledi: İlgili çalışanla yollarımızı ayırdık

Fanatik gazetesi, tepki çeken Galatasaray videosu nedeniyle bir özür metni yayınladı. Durumun 'kabul edilemez' olduğu belirtilen metinde, "Sehven videoyu yayına alan ilgili çalışanımızla da yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız" dendi.

Fanatik gazetesi, resmi internet sitesinde yayınladığı metinle Galatasaray Kulübü ve sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi. "Fanatik gazetesi internet sitemizde, 28 Haziran 2020 Pazar günü oynanan Başakşehir-Galatasaray maçı sonrasında kısa süreyle yayında kalan video tarafımız nezdinde kabul edilemez bir durumdur" denen açıklama, şöyle devam etti:

"Önemle belirtmek isteriz ki; ilgili video fanatik.com.tr editörleri tarafından oluşturulan orijinal bir video içerik değildir. Söz konusu video, Youtube sosyal paylaşım sitesinden alınarak internet sitemize konulmuştur. Ne var ki, internet sitemizde montajlanarak düzeltilmiş versiyonu yerine, sehven editöryel bir hata sonrası YouTube’dan alınan videonun orijinal hali yayına girmiştir. Bu vahim ve kabul edilemez düzeydeki hata fark edilir edilmez, derhal ilgili video yayından kaldırılmış ve yapılan hata tamamen giderilmiştir.

Ayrıca sehven videoyu yayına alan ilgili çalışanımızla da yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Fanatik.com.tr ve 25 yıldır yayın hayatını sürdüren Fanatik gazetesi, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tüm takımlara eşit mesafede, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile yayın hayatına devam edecektir. İstemeden sebebiyet verdiğimiz bu rencide edici olaydan dolayı başta Galatasaray Spor Kulübü ve camiası olmak üzere tüm kamuoyundan özür dileriz."