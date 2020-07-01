Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak

Ligin 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maç, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32 ve 33. hafta maçlarının programı şöyle:
32. Hafta
11 Temmuz Cumartesi:
21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
12 Temmuz Pazar:
18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
13 Temmuz Pazartesi:
18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
33. Hafta
17 Temmuz Cuma:
21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
19 Temmuz Pazar:
18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
20 Temmuz Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
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