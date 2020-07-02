Kasapoğlu: İnşallah önümüzdeki yıl pek çok uluslararası yarışta iddiamızı ortaya koyacağız

TRT Haber'e konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'nin mutlak bir başarı sağladığını belirtti.

Bu başarının bir günde değil bir süreç sonucu olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Güçlü bir vizyon, güçlü liderlik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki duruşu bizim için engin bir ilham kaynağı. Gelinen noktada sadece ülkemizde bu tür dönüşüme, devrimlere karşı çıkıp bunları başka şekilde speküle etmeye çalışanlara değil, tüm dünyaya bir mesaj oldu" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak pek çok sorumlulukları olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de bu süreçte faydasını çok gördüklerini anlatan Kasapoğlu, yurtlarda karantina sürecinde 80 bini aşkın vatandaşı misafir ettiklerini aktardı.

Sporun salgından nasıl etkilendiği sorusuna Bakan Kasapoğlu, şu cevabı verdi:

"Bazı organizasyonlar iptal edildi, bazıları da ertelendi. Biz bu süreci koordine ettik. Federasyonlar ilgili çalışmalarını yaptı. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol... Gelinen nokta itibarıyla basketbol, voleybol, hentbol ligleri sonlandırıldı. Futbol farklı bir çalışma gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta Süper Lig ve 1. Lig başladı. 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in oynatılmamasına karar verildi. Türkiye, sporda her branşta iddialı. Sadece birkaç branşı değil, her branşı önemsiyoruz. Bununla ilgili somut girişimlerimiz var. Bu yüzden Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da zirveye olan yürüyüşü devam edecektir. İnşallah önümüzdeki yıl olimpiyatlar, Avrupa Futbol Şampiyonası ve pek çok uluslararası yarışta iddiamızı ortaya koyacağız."

2019 yılının Türk sporunda çok iyi geçtiğini dile getiren Kasapoğlu, "Türkiye, 18 yılda çok mükemmel bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirdi. Bunlardan biri de spor. Bunların meyvelerini de almaya başlıyoruz. Bu süreçte hiçbir şeye ara vermedik. Türkiye'nin her tarafına Bakanlık olarak yatırım yapıyoruz. Hız kesmeyeceğiz. Ara vermiş olduğumuz protokol çalışmaları tekrar başladı. Amasya'yla başladık, Çankırı, Sinop ve Düzce'de 200 milyon liradan fazla yatırım. Spor ülkesi olma yolunda iddialıyız. Sporu tabana yayma konusunda da iddialıyız. Yatırımlarımız devam edecek ve ülkenin her noktasına dokunacağız" ifadelerini kullandı.