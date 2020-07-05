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    Ronaldo'dan bir rekor daha

    © REUTERS / Massimo Pinca
    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202007051042391148-ronaldodan-bir-rekor-daha/

    Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyerinde ilk kez frikik golüyle tanıştı. Daha önce 42 denemede başarısız olan Ronaldo, Torino maçında serbest vuruştan gol attı ve İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde bir sezonda 25 gol barajını aşan ilk futbolcu olmayı başardı.

    Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nda sergilediği performansla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran 35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta da 1960-1961 sezonundan beri 1 sezonda 25 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

    Serie A'daki gol sayısını 25'e çıkaran Ronaldo, İngiltere, İspanya ve İtalya 1. liglerinin üçünde de tek sezonda 25 ve üstü gol atan ilk oyuncu oldu.

    Juventus'ta ilk frikik golünü 43. denemesinde attı

    Ronaldo, 2018 yazında katıldığı Juventus'taki ilk frikik golünü dün oynanan Torino derbisinde attı. Daha önce kullandığı 42 serbest vuruştan yararlanamayan Portekizli, 43. denemesinde ağları sarsmayı başardı.

    ​Siyah-beyazlı ekipteki 81. maçında serbest vuruş golüyle tanışan yıldız oyuncu, daha önce forma giydiği Manchester United'da 13, Real Madrid'de ise 32 kez serbest vuruşu gole çevirmişti.

    En çok gol Real Madrid formasıyla

    Cristiano Ronaldo, kariyerinde en fazla golü İspanyol ekibi Real Madrid formasıyla attı.

    Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ikişer UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşayan Ronaldo, 2009-18 yıllarında başkent ekibinin formasıyla 450 gol kaydetti.

    Ronaldo'nun Manchester United'da 118, Sporting Lizbon'da 5, devam eden Juventus kariyerinde 57, Portekiz Milli Takımı'nda ise 99 golü bulunuyor.

    Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü

    Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 169 maçta 128 gol kaydeden Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü konumunda bulunuyor.

    Ronaldo'yu 141 maçta 114 gol bulan Barcelona'dan Messi takip ediyor.

    Bir sezonda en çok gol atan Ronaldo

    Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.

    Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.

    7 kez 'kral' oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.

    1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, 7 defa gol kralı olmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, Manchester United'da 2007-2008, Real Madrid'de 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı.

    Altın Top koleksiyonu

    Manchester United'da bir kez Altın Top ödülü elde eden Ronaldo, Real Madrid'de bu koleksiyonunu geliştirdi.

    Yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında da Altın Top ödülü elde ederek tarihe geçti.

    700 gole ulaşan 6. futbolcu

    Kariyerinde toplamda 729 kez ağları sarsan Ronaldo, 700 gole ulaşan tarihteki 6. isim oldu. Listenin ilk sırasında 1931-1955 yıllarında 805 gol atan Joef Biscan yer alıyor.

    Brezilyalı Romario 772 ve vatandaşı Pele'nin 767 golle Biscan'ı izlediği sıralamada, Macar Ferenc Puskas'ın 746, Alman Gerd Muller'in 735 golü bulunuyor.

    Etiketler:
    Futbol, Spor, Gol, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A), Serie A, Torino, Frikik, Real Madrid, Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Juventus
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