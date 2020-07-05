Formula 1'de sezonun ilk zaferi Bottas'tan

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak(Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun ilk mücadelesi, Spielberg kentindeki 4.3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

‘Pole pozisyonu’ndan başlayan Bottas, yarışı ‘1.30.55.739’luk dereceyle lider tamamlarken, Lewis Hamilton yarışı takım arkadaşının arkasında tamamlasa da Red Bull pilotu Alexander Albon'a temas etmesi sonucu 5 saniye ceza aldı ve dördüncü sıraya geriledi.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc liderin 2.7 saniye gerisinde yarışı ikinci, Mclaren'nin 20 yaşındaki Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise Bottas'ın 5.49 saniye gerisinde 3. tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyum sevinci yaşadı.

Red Bull pilotları Albon ve Max Verstappen dahil 9 kişi farklı nedenlerden yarış dışı kaldı.

Sezonun ikinci yarışı tekrar Avusturya'da 12 Temmuz'da koşulacak.

Yarıştan önce diz çökenler ve çökmeyenler var

© Fotoğraf : Avalon.red Avusturya GP öncesi yapılan törende altı pilot dışındaki herkes diz çöktü ve ırkçılığa karşı çıktı.

Yarış öncesinde 20 pilot ‘End Racism’ (ırkçılığı sonlandırın) mesajını içeren tişört giydi.

Bunun dışında İngiltere Premier Lig maçlarında görülen diz çökme hareketinin de yapılması düşünülüyordu. Charles Leclerc ile Max Verstappen yarış öncesinde diz çökmeyeceklerini zaten açıklamışlardı.

Yarıştan önce 14 pilot diz çöktü ve sadece altı isim diz çökmedi. Bu isimler Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi ve Max Verstappen'di.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

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