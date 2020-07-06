Zenit bitime 4 hafta kala ‘rekorlu’ şampiyonluğunu ilan etti

Rusya Premier Ligi’nin 26. haftasında Krasnodar’ı 4-2 mağlup eden Zenit St. Petersburg bitime 4 hafta kala şampiyon oldu.

Rusya Premier Ligi’nin 26. haftasında 3. sırada yer alan Krasnodar’a konuk olan Zenit, sahadan Serdar Azmoun (2), Artyom Dzyuba (penaltı) ve Aleksey Sutormin’in golleriyle 4-2 galip ayrıldı. Ev sahibinin golleri Daniil Utkin’den geldi.

Bu galibiyetle puanını 62 yapan Zenit bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Lokomotiv ile arayı 13’e çıkardı.

Peş peşe ikinci, toplamda altıncı şampiyonluğuna uzan St. Petersburg ekibi Rusya Premier Ligi rekoru kırdı. Bugüne kadar hiçbir takım bitime 4 hafta kala şampiyonluk ilan edememişti.