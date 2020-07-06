Sivasspor 9. kez Kovid-19 testi yaptırdı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 9. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı ‘Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü’ kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 9. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, sahamızda oynayacağımız BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personellerimize 9. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 8 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı" ifadelerine yer verildi.