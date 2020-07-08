Alonso, Formula 1'e dönüyor

Formula 1'den yapılan açıklamada, geride kalan yıllarda büyük başarılar elde eden Renault takımı ile İspanyol pilot Alonso'nun, gelecek sezon için birlikte çalışma kararı aldığı belirtildi.
“Renault is my family, my fondest memories in Formula One with my two World Championship titles, but I'm now looking ahead. It's a great source of pride and with an immense emotion I’m returning to the team [...]" - @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/H9tUKpr4OI— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020
Renault takımında 2003-2006, 2008-2009 dönemlerinde yarışan İspanyol pilot, böylece üçüncü kez aynı takımla pistlere çıkan ilk Formula 1 pilotu olarak tarihe geçecek.
It’s official! @alo_oficial is back in F1 and will race for @RenaultF1Team in 2021 #F1 pic.twitter.com/O4zB2ckM0j— Formula 1 (@F1) July 8, 2020
Formula 1'deki en başarılı derecelerini Renault ile elde eden 29 Temmuz'da 39 yaşına basacak Alonso, 2005 ve 2006 sezonlarında takımıyla pilotlar klasmanında şampiyonluğa uzanmıştı.
He's back!#F1 @alo_oficial pic.twitter.com/FhDeKBsgwl— Formula 1 (@F1) July 8, 2020
Alonso'nun gelecek sezonki takım arkadaşı ise Fransız pilot Esteban Ocon olacak.
İspanyol pilot, son olarak McLaren takımıyla 2018 yılında Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.
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