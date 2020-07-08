Fenerbahçe Beko, Derrick Williams ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Derrick Williams ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın formasını 2019-2020 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyle ekibimizin ve tüm Avrupa'nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams'a, Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.
Her şey için teşekkürler @DWXXIII!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 8, 2020
🔗 https://t.co/YFHSkMZ3zr pic.twitter.com/tdQgrY9gIM
Öte yandan, İspanya'nın Valencia ekibi 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.
🧡 Welcome to the #FamiliaTaronja, @DWXXIII!— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 8, 2020
Cas 👉 Valencia Basket alcanza un acuerdo con Derrick Williams para la próxima temporadahttps://t.co/iWMF5q1fNC
Val 👉 https://t.co/lXNprRbkkK
Eng 👉 https://t.co/3KeGhFOf1u#EActíVate
🤝 Colabora @puleva pic.twitter.com/fMe1zLHf0s
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