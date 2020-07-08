Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu

Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala, 2020-2021 sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu.

NTV'nin aktardığına göre TFF, Süper Lig'de yeni sezonun 12 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

İlerleyen dakikalarda Sporx, TRT Spor, Milliyet, Fotomaç gibi kuruluşlar ise bu tarihi 11 Eylül olarak anons etti.

Transfer dönemi ise ağustosun ilk haftasında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.