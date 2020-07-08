Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu

Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala, 2020-2021 sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu.

TFF, Süper Lig'de yeni sezonun 11 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Transfer dönemi ise ağustosun ilk haftasında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.