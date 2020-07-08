Süper Lig'de yabancı kuralı belli oldu

TFF'nin çok tartışılan yabancı sınırı konusunda kararını verdi. Federasyon kademeli azalma formülünü devreye sokuyor.

Buna göre takımlar 14 yabancı bulundurabilecek, ilk 11'de ise 8 yabancı oynatacak. 6 yabancı ise kulübede oturabilecek. Ertesi sezon sayı 12'ye indirilecek ve 7 yabancı sahada olacak. 2022-2023 sezonunda ise takımlar 10 yabancı alıp 6'sını ilk 11'de oynatacak.