Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ertelenen maçların oynanacağı yerler belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında ertelenen rövanş karşılaşmaları ev sahibi kulüplerin kendi sahasında oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında 2. ayakları ertelenen karşılaşmaların ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacağı duyuruldu.

Bu kararla, İstanbul'da oynanan ilk maçta Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 5 ya da 6 Ağustos'ta Danimarka'da rövanş maçına çıkacak.

İlk maçları oynanmadan ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma müsabakalarının ise tek ayaklı eleme yöntemiyle Almanya'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, kalan bütün karşılaşmaların seyircisiz olacağı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının kullanılacağı belirtildi.