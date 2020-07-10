Ankara Demirspor ligden çekildi, futbol şubesini kapattı

Ankara Demirspor şampiyonluk şansının elinden alındığını iddia ederek ligden çekildiğini açıkladı. Başkent ekibi ayrıca futbol şubesini kapattıklarını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı.

Mavi Beyazlılar ayrıca profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.

TÜRK SPOR KAMOYUNA DUYURULUR pic.twitter.com/4ExjrlBmnX — Ankara Demirspor (@demirsporankara) July 10, 2020

Ankara ekibi, 28 haftası geride kalan 2. Lig Kırmızı Grup'ta 57 puanla lider Bandırmaspor'un 3 puan gerisinde bulunuyordu. Ankara Demirspor, kalan 6 maçın 3'ünü küme düşmüş takımlarla, birini de lider Bandırma ile sahasında oynayacaktı.

Antalya’da 20-28 tarihleri arasında oynanacağı açıklanan play-off müsabakalarında Sakaryaspor’un çeyrek finaldeki rakibi olan Ankara Demirspor yönetimi, TFF’nin verdiği karar sonrası olağanüstü toplantı kararı aldı. Kulüp ardından resmi açıklamayla ligden çekildiğini duyurdu.

Ankara Demirspor'u Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş çalıştırıyordu.