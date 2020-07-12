TFF Başkanı Özdemir: Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz, ona göre proje yapsınlar

TFF Başkanı Nihat Özdemir yeni yabancı kuralı için yapılan eleştirilere cevap verdi: “Kulüplerin hepsinin görüşü alındı ama birçoğu sahaya 11 yabancıyla çıkmak istiyor. Ben buna ‘Evet' der miyim? Sahaya 11 yabancı çıkamaz. Ona göre proje yapsınlar. Altyapıya önem versinler."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu 8 Temmuz’da yaptığı toplantıda, önümüzdeki 3 sezon ligde uygulanacak yabancı protokolünü açıkladı. Yapılan yeni düzenleme tartışmaları da beraberinde getirdi. Ligde oynanan 31. hafta karşılaşmalarının ardından mikrofon başına geçen hemen bütün teknik adamlar, “Karar bize sorulmadan alındı. Yabancı yasağına karşıyız” gibi cümlelerle başlayan çok sert eleştirilerde bulundular.

Akşam Gazetesi'nden Kenan Karcı'ya konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir ise bu eleştirilere cevap verdi:

‘Çoğunluk 11 yabancı istiyor, ben buna ‘Evet’ der miyim?'

"Teknik adamlar, yöneticiler çıkıp, ‘Bize sorulmadı’ diye konuşuyorlar. Bütün kulüplere bu konudaki görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna ‘Evet’ der miyim? Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz. Onun için böyle bir talebi uygulamamız mümkün değil. Kulüplerimiz alınan kararları eleştirebilirler ama bunu şimdiden ilan ettik ki projelerini ona göre yapsınlar, yol haritasını buna göre belirlesinler. Hem kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği için bunun daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Görevde kaldığımız sürece de bunu kararlılıkla uygulayacağız."

“Bir takım şampiyonluğu garantilese de son maça seyirci almamız imkansız” diye konuşan Özdemir, “Futbolcular bile protokole uymuyor. Üzülerek ceza kesiyoruz ama yedeklere maske bile taktırmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.