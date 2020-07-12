Galatasaray'da kötü seri devam ediyor: Avrupa'yı zora soktu

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Avrupa'ya gitme şansını zora sokan sarı-kırmızılı takımın ligde kazanamama serisi 8 maça çıktı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını golsüz sona erdi. İkinci yarıda MKE Ankaragücü 62. dakikada Oscar Scarione'nin penaltısıyla öne geçti ve üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'de Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra MKE Ankaragücü'ne de kaybeden sarı-kırmızılılar, üst üste 3 maçı da puansız tamamladı.

Ligde 52 puanda kalan Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma yolunda ciddi bir yara aldı.

Galatasaray'da kötü seri devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahaya çıktığı son 8 maçı da kazanamadı.

Ligde son olarak 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni 3-0'la yenerek 3 puan alan sarı-kırmızılar, daha sonraki 8 maçta 4'er beraberlik ve yenilgi aldı.

Sarı-kırmızılılar, lig tekrar başladıktan sonra oynadığı 6 maçta da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda ise sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

Genç kaptandan hata

Galatasaray'ın sahaya kaptan olarak çıkan 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram, yaptığı üste üste hatalar sonucu penaltıya sebebiyet verdi.

Süper Lig'de ilk 11'de ilk kez forma şansı bulan Emin, maçın 61. dakikasına savunmadan çıkarmak istediği topu Orgille'e kaptırdı. Aynı oyuncuyu ceza sahasında düşüren Emin, takımının gol yediği penaltıya sebep oldu.

MKE Ankaragücü umudunu korudu

Süper Lig'de son sırada yer alan MKE Ankaragücü, aldığı galibiyetle son 2 haftaya biraz daha umutlu girdi.

Zorlu rakibini 1-0 yenerek İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 29'a yükseltti. Ligde 6 maç sonra kazanan MKE Ankaragücü, 15. sırada ve bir maçı eksik olan Çaykur Rizespor'un 3 puan gerisinde bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, ligin son 2 haftasında Fraport-TAV Antalyaspor'la sahasında, Yukatel Denizlispor'la deplasmanda karşılaşacak.

Maç sonrası gerginlik

MKE Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik, "Ankaragücü babayı düşer" sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı. Fatih Terim bunun üzerine yöneticilere yanıt vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.

Öte yandan soyunma odası koridorlarında futbolcular arasında tartışma yaşandı. MKE Ankaragücü ile Galatasaray'ın futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.