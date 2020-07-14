Kasımpaşa ve Galatasaray, yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı yabancı kuralı kararının iptali için Tahkim'e başvuran Kasımpaşa'nın ardından bir gelişme daha yaşandı.
Galatasaray da 8 Temmuz'da alınan yabancı sınırlamasıyla ilgili kararın iptali için Tahkim Kurulu'na başvuru yaptı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
Yabancı sınırlamasının iptali hakkında pic.twitter.com/rrXKzxjfxN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2020
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