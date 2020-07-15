Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Lorenzo Brown'u transfer etti

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Kızılyıldız'da geçiren Birleşik Amerikalı guard Lorenzo Brown ile bir yıllık anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Lorenzo Brown'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

Beşinci transfer

Daha önce Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Jonathan Hamilton ve Danilo Barthel'i kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe Beko böylece yeni sezon öncesi beşinci transferini gerçekleştirmiş oldu.