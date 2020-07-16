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    TFF Başkanı Özdemir: Pandemi döneminde 'Futbol oynanamaz' deniliyordu ama biz iyi oynadık

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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türk futboluna etkisiyle ilgili olarak "Herkes bu pandemi döneminde 'Futbol oynanamaz' diyordu, biz şu ana kadar iyi oynadık ama elimiz hala kalbimizde. Daha kalan 2 haftalık süreç var"

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerde sezonun sonu yaklaşırken Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 

    Özdemir, Kurban Bayramı'na kadar liglerin tamamlanacağını söylerken, "Süper Lig'de 2 maçımız kaldı. TFF 1. Lig'de de son haftayı oynadıktan sonra Play-Off maçları var. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarımızı da Antalya'da oynamaya karar verdik. Temmuz ayının son günü bütün spor organizasyonumuzu bitirmiş olacağız, 11 Eylül'e kadar ara vereceğiz. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de çok önemli mücadeleler oldu. Son haftalara gelene kadar ne şampiyonlar belliydi ne de ligden düşenler. Bu durum TFF 1. Lig'de de böyle. Sadece çıkan bir takım belli oldu. İyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. Pandemi döneminde 2.5 aylık bir duraksamamız vardı. Lig tekrar başladı ve sakatlıkları görüyoruz. Gelecek hafta sonu ligi sonlandırmış olacağız. Türkiye Kupası Finali ve Play Off maçlarımızı var. Maçlarımızı tamamlayarak Kurban Bayramı'na gireceğiz" dedi. 

    'Elimiz hala kalbimizde'

    Salgın sürecinde tüm federasyonun büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Özdemir, "Elimizden geldiğince tüm arkadaşlarım ve yönetim kurulu üyelerimiz büyük bir özveriyle çalıştık. Herkes bu pandemi döneminde 'Futbol oynanamaz' diyordu, biz şu ana kadar iyi oynadık ama elimiz hala kalbimizde. Daha kalan 2 haftalık süreç var. TFF 1. Lig'de son hafta ve sonrasında Play-Off maçları var. İnşallah kaza bela olmadan, herhangi bir hastalığa rastlanmadan sezonu sonlandırırız" açıklamasında bulundu. 

    Etiketler:
    Koronavirüs, pandemi, Futbol, Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
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