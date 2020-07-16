Aziz Yıldırım: Bu dava şike davası değildir, FETÖ'nün devleti ele geçirme projesinin bir parçasıdır

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin usulden bozduğu ‘Futbolda Şike’ davası yeniden başladı. Davada savunma yapan eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Bu dava şike davası değildir, FETÖ'nün devleti ele geçirme projesinin ve düşüncesinin bir parçasıdır" dedi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin aldığı karar sonrası şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen eski Fenerbahçe Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın yeniden görüşülmesine başlandı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen davaya Yıldırım ile eski yöneticiler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yıldırım'ın savunma yaptığı duruşmada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtayın 'futbolda şike' davasında verilen beraat kararlarını usulden bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

Yıldırım'ın davada yaptığı savunma ise şöyle: