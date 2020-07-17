Galatasaray'dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklaması

Galatasaray Kulübü, bugün resmi siteden bir açıklama yaparak medyada yer alan Arda Turan transferi konusunda bir Başkan Cengiz ve Fatih Terim arasında bir toplantının yapılmadığını ve Ömer Bayram'ın da kulüpten herhangi bir alacağı bulunmadığını açıkladı.