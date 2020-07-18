Ali Koç: Yanıldığımı yaşayarak gördüm

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Başka kulüpten bir yönetici, ‘Futbol öyledir ki. Yönetici refleksiyle senden sonrakilerin başarısız olmasını istersin.' Ben de, ‘Ağabey bu sizin camiaya has bir şey, bizim camiada böyle şey olmaz' demiştim. Yanıldığımı yaşayarak gördüm" dedi.