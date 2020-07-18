Ali Koç: Yanıldığımı yaşayarak gördüm

Fenerbahçe Kulübü’nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Sarı-lacivertli kulübün 77 yaşındaki Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantıyı evinden yönetti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ise Ülker Stadı’ndaki 1907 Tribünü’nden toplantıya katıldı. Koç ve yöneticiler, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu.
Sözcü'nün aktardığına göre toplantı, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, kulüp kurucuları, kuruluştan bu yana başkanlık ve yöneticilik yapanlardan, sporculardan, kulüp çalışanlarından, Yüksek Divan Kurulu ile kulüp üyelerinden vefat edenler, şehit ordu ve emniyet personeli ile 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda söz alan başkan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu.
Koç şunları söyledi:
- ”Türk futbolunun içinde bulunduğu finansal kriz, Fenerbahçe de dahil, er ya da geç bizim altyapıdan oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor. Bu kolay bir laf. Sabır gerektiren bir süreç. Her kulüp dar bir havuzdan altyapı tercihlerini yapıyorlar. Yaş kategorisi ne olursa olsun. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe altyapısındaki oyuncuların kalitesinin daha gelişmiş olması gerekiyor. Son 15 yılda bu konudaki karnemizin pek parlak olduğunu söyleyemem.
- Liyakat bazlı olmayan seçimler, kulüp bazlı seçimler, iş dünyasını temsil eden ama futboldan uzak isimlerin sırf ismi olduğu için yönetim kurullarına girmesinin sonuçları ortada. Finansal açıdan sıkıntılara girmemiz, Avrupa’yla rekabet edemememiz… Örnekler uzatılabilir.
- Liyakat kurallarıyla seçildiği zaman hakemler daha iyi seçilir, adalet daha iyi sağlanır. Her şeyden önemlisi taraftarların futbola güven artacaktır. Güvenin arttığı ortamda yayıncı kuruluş ihalesi olduğundan değer de aratacaktır ve Türk futbolu ilerleme sağlayacaktır. Bir sonraki seçimlerde de duruşumuz değişmeyecektir. Fenerbahçe olarak TFF’yle yaşadığımız sorunlar, disiplin kararları ve son dönemde bizimle kişiselleşmiş çekişmelerin fayda sağlamadığı ve Fenerbahçe’ye zarar verdiğini görüyoruz. Ama oyunun kuralları er ya da geç değişecektir.
- Ben yönetim kurulu üyesiyken, başka kulüpten bir yönetici, ‘Futbol öyledir ki. Yönetici refleksiyle senden sonrakilerin başarısız olmasını istersin.' Ben de, ‘Ağabey bu sizin camiaya has bir şey, bizim camiada böyle şey olmaz' demiştim. Yanıldığımı yaşayarak gördüm. Biz bu sürece girdik. Yeri zamanı gelince ifade etmekten imtina ettiğimiz bazı gerçek ve bilgileri paylaşır olacağız. Kendi iç işlerimizle ilgili şeffaflığın gerektiğini üzülerek söylüyorum. İlk adımları mali genel kurulda olur. Orada detaylı gireceğiz."
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