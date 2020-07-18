BB Erzurumspor, Süper Lig'e geri döndü

Sezonu ikinci sırada tamamlayan BB Erzurumspor, Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olurken, TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri de belli oldu.

TFF 1. Lig'de 34. hafta karşılaşmalarında BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u konuk ettiği maçta rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı.

Sahadan.com'un haberine göre, mavi-beyazlı ekip böylece bir sezonluk aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Hatayspor, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan ilk takım olmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "SÜPER LİGE ÇIKAN ERZURUMSPOR’U kutluyoruz. Erzurumspor camiasının bu başarıyı, SALGIN KOŞULLARINI DİKKATE ALARAK kutlayacağına inanıyoruz. Şehirde COVID-19 vaka sayıları kontrol altında. Tedbirsiz kutlamalarla bu başarıya gölge düşürmeyelim" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİGE ÇIKAN ERZURUMSPOR’U kutluyoruz. Erzurumspor camiasının bu başarıyı, SALGIN KOŞULLARINI DİKKATE ALARAK kutlayacağına inanıyoruz. Şehirde COVID-19 vaka sayıları kontrol altında. Tedbirsiz kutlamalarla bu başarıya gölge düşürmeyelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2020

Karşılaşmada BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 81. dakikalarda Emrah Başsan, 30. dakikada Jugurtha Hamroun (pen.) ve 88. dakikada Ibrahim Sissoko kaydetti.

Konuk ekbin tek golü ise 56. dakikada Muhammed Gönülaçar'dan geldi.

Bu sonucun ardından 62 puana yükselen Mehmet Özdilek'in öğrencileri sezonu ikinci sırada tamamlarken, Ümraniyespor ise 44 puanda kaldı.

Play-off eşleşmeleri belli oldu

Öte yandan TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselmeye hak kazanacak üçüncü ve son takımı belirleyecek olan play-off aşamasında yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Play-off turuna katılmaya hak kazanan takımlar Adana Demirspor, Akhisarspor, Karagümrük ve Bursaspor olurken, sıralamalara bağlı olarak play-off yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Bursaspor - Adana Demirspor

Karagümrük - Akhisarspor

Play-off yarı final ve final maçlarının tarihleri TFF tarafından daha sonra açıklanacak. Yarı final maçlarında TFF 1. Lig statüsü gereği sezonu 5. ve 6. sırada tamamlayan takımlar ilk maçları sahasında oynayacak. Rövanş müsabakaları ise 3. ve 4. sırada olan takımların sahasında oynanacak.

Lige veda eden takımlar

Eskişehirspor ve Adanaspor'un TFF 1. Lig'e veda etmesi daha önceden kesinleşmişti. Ligden düşen üçüncü ve son takım ise Pazar günü oynanacak Eskişehirspor-Boluspor ve Osmanlıspor-Balıkesirspor maçlarının ardından belli olacak.

27 puanla 16. sırada yer alan Osmanlıspor'un ligde kalabilmesi için Balıkesirspor maçını kazanması, aynı zamanda Boluspor'un da Eskişehirspor deplasmanından puansız ayrılması gerekiyor.