Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine geçen Hüseyin Çimşir, 22 maçlık serüvenin ardından bordo mavili takım ile yollarını ayırdı.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Trabzonspor'u Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçıları yardımcı antrenörü Eddie Newton çıkaracak.

Adaylar Abdullah Avcı veya Şota

Bordo mavili ekibin yeni sezon için Abdullah Avcı ya da Şota Arveladze isimleri üzerinde durduğu öğrenilirken, bu görüşmelerin kupa finalinden sonra hız kazanacağı belirtildi.