İmamoğlu'ndan Beşiktaşlı taraftarın esprili paylaşımına yanıt: 'Bırakmam seni' demekten vazgeçmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir Beşiktaş taraftarının esprili paylaşımına espriyle yanıt verdi. İmamoğlu,"Biz İstanbul'daki yarım asırlık altyapı sorunlarını çözdük. Eminim güzide kulübümüz Beşiktaş da bu zamana kadar olduğu gibi genç yeteneklerimizi futbola kazandıracaktır. 'Bırakmam seni' demekten vazgeçmeyin" dedi.

Popcorn adlı Twitter kullanıcısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından paylaşılan "Beşiktaş'taki yarım asırlık altyapı sorununu nasıl çözdük?" başlıklı videoya "Neyini çözdün acaba? Son 50 yılda Beşiktaş altyapısından doğru düzgün 10-15 topçu çıkmadı be" yanıtını verdi.

Bu yanıtı alıntılayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise söz konusu kullanıcının esprili paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi:

"Biz İstanbul'daki yarım asırlık altyapı sorunlarını çözdük. Eminim güzide kulübümüz Beşiktaş da bu zamana kadar olduğu gibi genç yeteneklerimizi futbolumuza kazandıracaktır. 'Bırakmam seni' demekten vazgeçmeyin."

Biz İstanbul'daki yarım asırlık altyapı sorunlarını çözdük. Eminim güzide kulübümüz @Besiktas da bu zamana kadar olduğu gibi genç yeteneklerimizi futbolumuza kazandıracaktır. #BırakmamSeni demekten vazgeçmeyin. 😉 https://t.co/SBgupAqc22 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 22, 2020

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