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    Manchester City, Etihad Stadyumu

    Süper Lig kulüplerinin toplam forma geliri, Manchester City'nin göğüs sponsorluğu kadar

    © REUTERS /
    Spor
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    https://tr.sputniknews.com/spor/202007231042511087-super-lig-kuluplerinin-toplam-forma-geliri-manchester-citynin-gogus-sponsorlugu-kadar/

    Süper Lig'deki 18 kulübün forma sponsorluk gelirleri toplamda 52 milyon euro iken, Premier Lig ekibi Manchester City'nin sadece göğüs sponsorluğundan 51.3 milyon euro kazanması ligler arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

    Futbol kulüplerinin önemli gelir kaynaklarından olan sponsorluk gelirleri takımların gücüne güç katıyor. 'KPMG Football Benchmark' ekibi de Avrupa'nın 7 büyük ligindeki kulüplerin forma sponsorluk gelirlerini inceledi. Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Ligi'ndeki takımlar, toplam 833 milyon euroluk forma sponsorluk geliriyle zirvede yer alıyor. Ligde yer alan 20 kulübün göğüs sponsorluğu kazancı toplam 398 milyon euro, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 435 milyon euroya ulaşıyor.

    La Liga'yı Real ve Barça taşıyor

    Premier Lig'in ardından İspanya La Liga kulüpleri 436 milyon euroluk forma sponsorluk geliriyle ikinci sırada yer alıyor. İspanyol kulüplerinin ana sponsorluk gelirleri 171 milyon euro, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 265 milyon euro. 171 milyon euroluk ana sponsorluk gelirlerinden Real Madrid 70 milyon euro, Barcelona 55 milyon euro alıyor.

    Süper Lig’in toplamı bir Etihad kadar

    © AA /
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    Süper Ligi'nin sponsorluk gelirleri ise Avrupa’ya oranla hayli düşük. 18 kulübün forma göğüs sponsorluk geliri 24 milyon euroyken, yan sponsorlardan kazancı ise 28 milyon euro. Yani Süper Lig kulüplerinin 52 milyon euroluk toplam forma geliri, Manchester City'nin Etihad’dan sadece göğüs sponsorluğu için aldığı 51.3 milyon euro kadar.

    Avrupa'nın en büyük 7 liginin forma sponsorluk gelirleri şöyle:

    Ana Forma Sponsorluk Geliri (Euro) Diğer Forma Sponsorluk Geliri (Euro)

    Premier Lig (İngiltere): 398 milyon 435 milyon

    La Liga (İspanya): 171 milyon 265 milyon

    Bundesliga (Almanya): 166 milyon 123 milyon

    Serie A (İtalya): 132 milyon 116 milyon

    Ligue 1 (Fransa): 82 milyon 66 milyon

    Süper Lig (Türkiye): 24 milyon 28 milyon

    Eredivisie (Hollanda): 21 milyon 20 milyon

     

    Forma sponsorluğundan en çok kazanan 10 kulüp şu şekilde:

    Ana Forma Sponsorluk Geliri (Euro) Diğer Forma Sponsorluk Geliri (Euro)

    Real Madrid: 70 milyon 120 milyon

    Barcelona: 55 milyon 105 milyon

    Manchester United: 71.3 milyon 85.4 milyon

    Manchester City 51.3 milyon 74.1 milyon

    Arsenal: 45.6 milyon 68.4 milyon

    Chelsea: 45.6 milyon 68.4 milyon

    Liverpool: 45.6 milyon 51.3 milyon

    Bayern Münih: 35 milyon 60 milyon

    Juventus: 42 milyon 51 milyon

    Tottenham: 45.6 milyon 34.2 milyon

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    Etiketler:
    Real Madrid, La Liga, Manchester City, Forma, Sponsorluk, Süper Lig
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