TFF’den yayıncı kuruluş açıklaması

TFF, internet sitesinden yaptığı açıklamada Digitürk ile yapılan görüşmenin detaylarını paylaştı. TFF'nin açıklamasında, "Devam eden 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarına ilişkin sözleşme detayları ile, süre uzatılması dahil, her türlü konu masaya yatırılmış, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur" denildi.