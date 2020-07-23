Nurmagomedov'dan ölen babası için: Babam, arkadaşım, kardeşim ve antrenörümdün

Habib Nurmugamedov, babasına hitaben şunları yazdı: “Özleniyorsun baba, sen aynı anda baba, arkadaş, kardeş ve antrenördün. Bana, şu an yapabildiğim her şeyi sen öğrettin, benden memnun olduğunu umuyorum.”

Abdulmanap Nurmagomedov 58 yaşında yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş ve memleketi Dağıstan'ın Kirovaul köyünde defnedilmişti.