Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Lille ile anlaştı

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile anlaşma noktasına geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan 1 milyon euro alacağından vazgeçti ve bedelsiz olarak Lille'e transfer oldu.
Anlaşmanın ise 2 yıllık yapıldığı belirtildi.
Teknik direktörü de açıkladı
Lille'in sezon öncesi kampında düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan Burak Yılmaz sorusuna yanıt veren Galtier; "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Transfer gerçekleşecek mi göreceğiz. Jose Fonte gibi bir profile sahip. Yaşına rağmen düzenli oynuyor. Bu futbolcuyu Luis Campos bana önerdi. İlgimi çektiğini söylemeliyim." dedi.
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