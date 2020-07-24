Breonna Taylor için adalet çağrısında bulunan LeBron James: Black Lives Matter hareket değil, yaşam tarzı

ABD'nin Kentucky eyaletinde polis tarafından evinde öldürülen Breonna Taylor için adalet çağrısı yapan ünlü basketbolcu LeBron James, Black Lives Matter’ın bir ‘hareket’ değil ‘yaşam tarzı’ olduğunu vurguladı.

ABD’de basketbol sezonu için hazırlıklar sürerken, ünlü oyuncuların Black Lives Matter (Siyahların yaşamı değerlidir) hareketine verdikleri destek ve ırkçılık karşıtı söylemleri gündeme damga vuruyor.

Bu isimlerden biri de Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James oldu. Dallas Mavericks ile karşı karşıya geldikleri hazırlık maçının ardından açıklama yapan James, ırkçılık karşıtı hareketi desteklemenin bir ‘yaşam tarzı’ olduğunu savundu ve polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren Breonna Taylor için adalet çağrısı yaptı.

'Bizim için bir hareket yok'

James, “Birçok insan Black Lives Matter’dan bir hareket olarak bahsediyor. Bu bir hareket değil. Siyahsanız bu bir hareket değil. Bu bir yaşam biçimi. Burada oturup, bunun bir hareket olduğundan bahsediyoruz, peki, bu hareket ne kadar sürecek? (Diyorlar ki) ‘Hareketi durdurmayın’. Hayır bu bir sosyal durum. Sabah uyandığınızda, siyah olduğunuzda olan bu oluyor. Bu bir hareket olmamalı, bir yaşam biçimi olmalı” ifadelerini kullandı.

‘Hareket’ kelimesini sevmediğini de vurgulayan ünlü basketbolcu, “Çünkü maalesef Amerika’da ve toplumda bizim için bir lanet hareket yok” dedi.

Breonna Taylor ve ailesi için adalet çağrısında bulunan James, “Cinayete teşebbüs eden tüm polislerin doğru bir şekilde yargılanması gerekiyor. Bu ligin lider karakterlerinden biri olarak, ailesi ve Kentucky Eyaleti’nin yasını paylaşıyoruz ve adalet istiyoruz. Neyin doğru ve neyin yanlış olduğu çok açık” diye konuştu.

Taylor’ın Louisville’deki evine mart ayında polis tarafından izinsiz baskın yapılmış ve genç kadın yatağında başından vurularak hayatını kaybetmişti. Olaya karışan üç polisten yalnızca biri işten kovulmuş ve hiçbiri hakkında yasal işlem başlatılmamıştı.