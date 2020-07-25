Süper Lig'den düşen son iki takım belli oldu

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşen takımlar Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu.

Süper Lig'de sezonun son haftasında 7 karşılaşma oynandı. Ankaragücü'nün ardından ligden düşen diğer iki takım Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu.

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek puanını 62'ye yükseltti ve ligi 3. sırada bitirdi.