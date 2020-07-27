Beşiktaş Başkanı Çebi: Avrupa'ya gitmek için 100 milyon lira lazım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de sezonu üçüncü bitirerek şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını söyledi. "Avrupa'ya gidebilmemiz için 100 milyon TL'ye yakın bir kaynak bulmamız lazım" diyen Çebi, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın Trabzonspor'un hakkı olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, zorlu geçen 2019-2020 sezonunun ardından Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'a açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren sıkıntılı günler yaşamalarına rağmen Beşiktaş'ı 13. sıradan alıp, 3. basamağa taşıdıklarının altını çizen Başkan Çebi, "Biz şampiyonluğu kıl payı kaçırdık" dedi.

Ekonomik problemlerin altını çizen Çebi, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için çok ciddi bir kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Takım bu sezon elinden geleni yaptı. Şimdi görev biz yönetimde. Önümüzde sayılı günler kaldı. Avrupa’ya gidebilmemiz için 100 milyon TL’ye yakın bir kaynak bulmamız lazım. Kolay değil ama lisansı almak bizim görevimiz. İnşallah en kısa zamanda bu sorunu da çözeceğiz. Maalesef geçmişten gelen sıkıntıları çözmek ve bonservis bedelleri başta olmak üzere bu borçları kapatmak zorundayız. Pandemi döneminde kulüpler birçok gelirden uzak kaldı. Ama ne yapıp edip Avrupa’ya gitmek için gerekli ödemeleri yapmak bizim görevimiz” diye konuştu.

'Sergen Yalçın'la anlaşarak ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bir kez daha gördük'

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamaları, geride kalan dönemi ve gelecek sezon hedeflerini anlatan Çebi, şunları söyledi:

Gençlerbirliği maçından sonra Sergen hoca çok güzel bir durum değerlendirmesi yaptı. Ne dediyse tüm sözlerinin altına imzamı atarım. Kendisiyle çok iyi bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Sergen Yalçın ile anlaşarak ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bir kez daha gördük. Böyle bir sezonda takımı son haftaya kadar bu şekilde motive etmek hiç kolay değil. Sözleşme konusuyla ilgili sorular hep geliyor. Hocamızla bir sene daha sözleşmemiz var ama Sergen Yalçın ne kadar süre isterse bu yönetim bu camia o süreyi ona her zaman verir. Ben bu sezon yaptıklarından dolayı Sergen Yalçın'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendisinden çok memnunuz.

Bu sezon çok kritik puanlar kaybettik. Kaybetmememiz gereken maçlarda bu puanları sahada bıraktık. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü o kritik maçları kazansaydık biz şampiyon olabilirdik. Ama bu zor günleri atlatmak da kolay değil. Böyle bir ortamda üçüncü olmak da başarı sayılabilir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

'Şampiyonlar Ligi Trabzonspor'un hakkı'