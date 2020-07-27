Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba: Ayasofya'da namaz kılmak planlarım arasında

Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba, ibadete açılan Ayasofya ile ilgili olarak "Planlarım arasında Ayasofya'da namaz kılmak da var. Beni görmek isteyen varsa onlar da bana katılabilir" dedi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulundu. Henüz futbolu bırakmak istemediğini ve sağlığının el verdiği sürece oynamak istediğini vurgulayan Demba Ba, şunları kaydetti:

"Açıkçası vücudum götürdüğü kadar, oynayabildiğim kadar oynayacağım. Eğer bir gün artık oynamaktan sıkılırsam o zaman futbolu bırakacağım. İlerisiyle ilgili planım da; futbolu bıraktıktan sonra yönetimle ilgili master yapıp tekrar futbolun içinde yer alacağım."

Beşiktaş’ta oynadığı dönemde yaşadıkları şampiyonluğun ardından Sultanahmet Camii’ne şükür namazı kılmaya giden Demba Ba, "Başakşehir ile kazandığın şampiyonluk için ibadete yeni açılan Ayasofya’da namaz kılmak ister misin?" sorusuna, "Evet, planlarım arasında var. Beni görmek isteyen varsa onlar da bana katılabilir" diye cevap verdi.