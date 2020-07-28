Real Madrid'de Mariano Diaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Mariano Diaz'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol takımına yapılan korona virüs test sonuçlarına göre Mariano Diaz'ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Parte médico de Mariano.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) July 28, 2020
26 yaşındaki futbolcunun sağlığının iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği ifade edildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)