Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın birkaç güç içerisinde yapılması bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre, Erol Bulut ile yapılan görüşmede kendi teknik ekibinden maksimum iki kişiyi getirebileceği iletildi, Erol Bulut bu talebi kabul etti.

Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı birkaç gün içerisinde yapması bekleniyor.