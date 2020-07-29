Tüm liglerde bu sene küme düşme olmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu sene için tüm liglerde küme düşme uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Bu kararla birlikte Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig'de kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından alınan tavsiye kararlarını görüşmek üzere bugün bir araya geldi.

Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın açıklamasında ilk sözü Kasapoğlu aldı. Kasapoğlu, "Kulüpler Birliği Vakfı'nda alınan kararlar dün beni çok duygulandırdı. 'Düşenin dostu olmaz' anlayışını elinin tersiyle iten tüm kulüplerimizi kutluyorum" ifadesini kullandı.

Daha sonra sözü, toplantıda alınan kararları açıklamak üzere Özdemir aldı. Kararların oy birliğiyle alındığına dikkati çeken Özdemir, "Yönetim Kurulumuzda oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, Süper Lig ile TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de düşme olmayacaktır. Süper Lig, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanacak" açıklamasında bulundu.

Özdemir, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takımın düşeceğini, bir sonraki sezonun ise 20 takımla oynanacağını belirtti. Alınan bu kararlarla birlikte Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig'de kaldı.

Özdemir, yeni yabancı oyuncu kuralının uygulanmasının da bir sene ertelendiğini duyurdu.