Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı

Gençlerbirliği Kulübü'nün resmi Twitter hesabında yeni bir açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz" bilgisi verildi.

Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık.



Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz. pic.twitter.com/UDcpXvW6Il — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) July 29, 2020

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