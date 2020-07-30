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    Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Küme düşme olmadığına göre demek ki ligin üstü dizayn edildi

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    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerde bu sezon küme düşme uygulamasının kaldırılmasına tepki gösterdi.

    Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştıkları maçın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) liglerden düşme uygulamasını kaldırmasını doğru bulmadıklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, "TFF'nin almış olduğu çok garip bir karar var. Madem küme düşme olmayacaktı o zaman bu lig niye oynandı? Öyle 20 kulübün ittifakı falan... Ben bunu asla kabul etmiyorum. Takvime baktığımızda önümüzde 65 maç var. Birçok oyuncu milli takımlara gidiyor. Önce önümüze bir takvim gelsin. Ayrıca gelir düşüşü yaşanacak. Bu gelir kaybının nasıl karşılanacağı konusunda teminat verilmesi gerek. Bu takvim nasıl oluşacak? 65 maçı nasıl oynayacağız? Biz bunu söyledikten 24 saat geçmeden bu karar alındığına göre demek ki bu karar çekmecedeydi. Bu net. Küme düşme olmadığına göre demek ki ligin üstü dizayn edildi. Ligin üstüne şekil vermek için oynadık. Bu şık değil. Hiç hoş olmadı. Trabzonspor zaten haksızlıklara karşı mücadelenin sembolü olmuş bir takımdır" ifadelerini kullandı.

    Bordo-mavili kulübün Başkanı, bu sezon 16 milyon avro değerinde bir kadroyla mücadele ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

    "Bu takım ligi ikinci, kupayı da şampiyon olarak bitiriyor. Yaşananlara anlam veremiyorum. Karşı karşıya kaldığımız durum can sıkıcı. İçimizde değerlendireceğiz. Verilen aradan sonra oynanan maçlarda ciddi sakatlıklar gördük. Herkes kendi hesabına göre konuşuyor. Pandemi sürecinde ağzımızı açmadık. Mükafatı bu olmamalıydı. TFF'nin almış olduğu karara saygılıyız ama bu kabul ettiğimiz anlamına gelmez. 350 bin liraya yakın bir cezayla en fazla cezayı yemiş bir adamım. Bu asla sportmenliğe aykırı açıklama değil. Burada çok büyük yanlış var. Benimle aynı ifadeleri kullanan kulüplerin sayısı da az değildi."

    'Bu kararın iyi niyetle alındığına kimse beni inandıramaz'

    TFF'nin rezerv ligle ilgili henüz karar almamasını da eleştiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

    "Bir rezerv lig konusu var mesela. 8 aydır tartışılıyor. Bunun 8 ay tartışıldığı bir noktada siz bu kararı (küme düşmenin kaldırılması) 8 saat içinde alıyorsanız kusura bakmayın bu kararın iyi niyetle alındığına kimse beni inandıramaz. Rezerv lig olmasa oyuncuları elinizden çıkarmak zorunda kalacaksınız. 70'e yakın oyuncumuz var. Bir ay sonra lig başlayacak. Rezerv ligle ilgili alınmış karar yok. Bu oyuncuları ne yapacağım? Gidin Milli Takım Hocasına sorun, mutlu mu acaba? İki günde bir maç oynamak zorunda kalacağız, devre arası yapmadan."

    'Türkiye'nin en iyi takımı Trabzonspor'

    Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili futbol takımının bu sezon lig ve kupada başarıyı hak ettiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Yaşadığımız birtakım olumsuzluklar, sıkıntılar ve uygunsuzluklar lig yarışında bizi geride bıraktı. En son Atay Aktuğ'un başkanlık yaptığı dönemde lig ikincisi ve kupa şampiyonu olmuştuk. Yapılan birtakım eleştirilerin büyük bir bölümüne hak veriyorum. Son maçlarda şampiyonluğun elimizden gitmiş olmasının üzüntüsü ve sıkıntısı... Kupalar kolay kazanılmıyor. Takım kupada önemli mücadele verdi. Sörloth enteresan bir çocuk. Açılışı ve burada da kapanışı o yaptı. İyi bir mücadeleydi. Bana göre Türkiye'nin en iyi takımı Trabzonspor. Bu kupayı da hak ediyorduk. Oyuncularım çok büyük bir başarının altına imza attılar. Hüseyin Çimşir'e de teşekkür ediyorum. Eddie Newton'u da tebrik ediyorum. Kısa sürede kariyerine bir kupa eklemiş oldu. Taraftarlara ve camiaya armağan olsun. Biraz daha sakin olsunlar. Her sene üstüne koya koya gidiyoruz."
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