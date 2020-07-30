Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na 60 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig'de HES Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'na 60 gün hak mahrumiyeti ve 75 bin TL para cezası verdi.

Ligde ayrıca 6 kulübe para cezası, Göztepe futbolcusu Eren Bilen'e de 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.