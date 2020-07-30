Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna kattı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın yeni sol beki N'Sakala oldu. Siyah-beyazlılar 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren N’Sakala için bonservis bedeli ödemeyecek. Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncu yıllık 800 bin euro ücret alacak.

Son 4 sezonda Aytemiz Alanyaspor forması giyen N’Sakala, geride kalan sezonda 35 maçta oynadı, 4 asist yaptı.

30 yaşındaki futbolcı daha önce Belçika’nın Anderlecht ve Fransa’nın Troyes takımlarında forma giymişti.