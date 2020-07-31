Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transfer oldu

Fortuna Düsseldorf'un Almanya'da küme düşmesinin ardından ismi Galatasaray ile de anılan Kaan Ayhan, İtalya'yı seçti. Milli oyuncu, İtalya ekibi Sassuolo'yla 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Düsseldorf'un Almanya'da küme düşmesinin ardından ismi Galatasaray ve Rusya şampiyonu Zenit ile de anılan Kaan Ayhan, İtalya'nın Sassuolo takımına transfer oldu.

31 Temmuz'a kadar 2.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan 25 yaşındaki defans oyuncusu, Sassuolo'yla 4 yıllık anlaşmaya vardı.