Lille, Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattığını videoyla duyurdu

Lille, geçen sezon Beşiktaş'ta top koşturan Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattığını bir video ile duyurdu.

Lille, geçen sezon Beşiktaş'ta top koşturan Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattığını resmi Twitter hesabında duyurdu. Transferle ilgili bir video hazırlayan kulüp, bu paylaşıma 'New player detected' notunu düştü.

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