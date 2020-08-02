Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından Süper Lig ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen çarşamba günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması kararı çıkmıştı. Gelecek sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanması kararı sonrası bazı kulüpler '22 takımlı lig' federasyona başvuruda bulunmuştu.

Türkiye'de futbol gündemini meşgul eden konuyla ilgili ünlü şarkıcı Demet Akalın da yorum yaptı.

Akalın resmi twitter hesabından 'Süper Lig 22 takım olmalı' 'hasthag'ine destek verdi.

"Süper Lig 22 takım olmalı" diyen Demet Akalın, daha sonra paylaşımını sildi: Ben ne bilirim lig 22 takımı?https://t.co/x0WM1WpVgI pic.twitter.com/xOXnhaIkz0 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 1, 2020

​Akalın daha sonra, paylaşımını silerek "Arkadaş rica etti okan bey koyduk ben ne bilirim lig 22 takımı?? Olqy yapmayın bayram bugün hadii öptümm" ifadelerini kullandı.

Arkadaş rica etti okan bey koyduk ben ne bilirim lig 22 takımı?? Olqy yapmayın bayram bugün hadii öptümm🤓🤨🤨🙏🏼 — Demet Akalin (@DemetAkalin) August 1, 2020

​Akalın ayrıca, "Siyaset ve sanatçılar kendi işini yapsın bir karışmadığınız futbol vardı" diyen bir takipçisine, "Kesinlikle. Sildim" şeklinde cevap verdi.

Kesinlikle🙏🏼🙏🏼🤓🤓sildim — Demet Akalin (@DemetAkalin) August 1, 2020

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