Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi yarın başlıyor

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, yarın başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

'Ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.