Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi

Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre'ye görevinde başarılar diliyoruz. denildi.

​Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan video paylaşımında ise, "Hikaye yeniden başlıyor. Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre. Hoş geldin" ifadeleri kullanıldı.