Bundesliga'da taraftarın stadyumlara dönüşü için kriterler belirlendi, top yetkililerde

Almanya’da salgının ikinci dalgasına dair endişeler büyürken, Bundesliga’da top koşturan 36 futbol kulübünün yöneticileri seyircili maçlara yönelik kuralları duyurdu.

Buna göre yıl sonuna kadar deplasman maçlarına gidilmeyecek, ayakta taraftar kabul edilmeyecek, taraftarların kişisel bilgileri toplanacak, ekim ayının sonuna kadarsa stadyumlarda içki yasak olacak.

The DFL has put forward a proposal to Bundesliga clubs in regards to fans’ return to stadiums.



Until Oct. 31:

No alcohol sold

Terraces to remain shut



Until end of 2020:

Fans’ data collected to monitor infections

No away fans pic.twitter.com/CI1S5BeZST — DW Sports (@dw_sports) July 28, 2020

'Küçük adımlarla normalliği geri kazanmak zorundayız'

Alman futbol ligi DFL’in patronu Christian Seifert, “Şimdilik Almanya’daki öncelik stadyumların dolu olması değil. Öncelik insanların sağlığı” dedi.

Seyircili maçlara izin verilmesi konusundaki kararın DFL’e ait olmadığının altını çizen Seifert, “Bir beklentide bulunmuyoruz ya da herhangi bir şey talep etmiyoruz. Biz sadece kendimizi hazırlıyoruz. Her şey adım adım olacak. Küçük adımlarla normalliği geri kazanmak zorundayız. DFL’de hiç kimse belirli sayıda taraftar için bir talepte bulunmuyor, bu sorumsuzluk olurdu” diye konuştu.

Seifert, ayrıca şu aşamada dolu stadyumlar için siyasetçileri ikna etmenin sihirli bir yolu olmadığını da belirtti.

Almanya’daki 16 eyaletin sağlık bakanlarının önümüzdeki hafta gerçekleştirecekleri toplantıda konuyu gündeme getirmesi bekleniyor. Bundesliga’da 2020-21 sezonunsa 18 Eylül’de başlaması bekleniyor.