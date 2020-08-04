Fenerbahçe harcama limitine tepki gösterdi: Asla kabul edilemez

Fenerbahçe, bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan harcama limitlerine tepki gösterdi. Kulübün açıklamasında bunun asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe, bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitlerine tepki gösterdi. "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir" ifadesiyle başlayan açıklama, şöyle devam etti: