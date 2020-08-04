Harcama limitlerine bir tepki de Kasımpaşa'dan: Liglere devam etmeme düşüncesini gündeme alabiliriz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitlerine Fenerbahçe'nin ardından bir tepki de Kasımpaşa'dan geldi. Kulübün konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada "Teknik adam, futbolcu ve kulüp personeli olmak üzere hiçbir kişiye ya da kuruma borcu olmayan kulübümüze öngörülen harcama limitini anlamak ve kabul etmek mümkün değildir" dendi.

Açıklama şöyle devam etti: