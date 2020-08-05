Kayıt
14:28 05 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Güntekin Onay

    Güntekin Onay: Taraftarların ‘beinsportsiptal’ hashtag’ini anlamak mümkün değil

    © Fotoğraf : YouTube
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 94
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102576/04/1025760472_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_9ac330ed6c439d691758a93eb6cc122c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202008051042594414-guntekin-onay-taraftarlarin-beinsportsiptal-hashtagini-anlamak-mumkun-degil/

    Spor yorumcusu Güntekin Onay, "Taraftarların ‘beinsportsiptal’ hashtag’ini anlamak mümkün değil. beIN Sports ligin yayıncısı olarak kulüplere yüz milyonlarca dolar ödüyor. Kulüplerin en önemli gelir kaynağı yayın" dedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Güntekin Onay, "Süper Lig kulüpleri toplam 15 milyar TL borçlu. Ligi kapatsanız, eldeki tüm futbolcuları satsanız, bu borcun yarısını dahi karşılamıyor. Zira ligdeki tüm futbolcuların ederi maksimum 5 milyar TL. TFF’nin kulüplere harcama limiti koyması doğru ancak bu uygulamanın kamuoyunda kabul görmesi için daha şeffaf ve anlaşılır olmalı" ifadesini kullandı.

    Onay, şöyle devam etti:

    • "KLFFP talimatı 89. madde ve ek XII’ye göre kulüplerin futbolcu ücretleri, teknik kadro maaşları ve menajer ödemeleri kısıtlanıyor. Ama kamuoyuna doğru düzgün anlatılamıyor sanki bu durum. Uygulamanın daha şeffaf olması açısından La Liga’daki modeli daha doğru buluyorum.
    • La Liga her kulübe toplam ödeyebileceği futbolcu maaşı kısıtlaması koyuyor sadece. Zaten Süper Lig, bonservis tablosunda 3 sezondur kârda. 2019-20’de toplam 86 milyon euro'luk oyuncu satılmış, 75 milyonluk alınmış. 11 milyon kar.
    • Süper Lig’in esas büyük sıkıntısı astronomik futbolcu maaşları. TFF’nin yerinde olsam daha basit bir matematikle, şeffaf ve anlaşılır şekilde her kulübe bir maaş limiti açıklardım. Aynen La Liga gibi. TFF’nin en büyük sorunu, kendini futbolun patronu sanması. Hayır siz futbolun patronu değilsiniz, memurusunuz. İşiniz kural koyup komut vermek değil; anlatmak, açıklamak, ikna etmek.
    • Yabancı sınırında kamuoyunu ikna edemediniz, Süper Lig’deki takım sayısı konusu kaosa döndü. Harcama limitini de açıklayamamanıza şaşırmıyorum ben.
    • TFF harcama limitleriyle ilgili kamuoyunu aydınlatacak şeffalıkta bir bildiri yayınlamak zorunda.
    • Neden Gaziantep ve Çaykur Rize’nin harcama limitleri yüksek, neden Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nünki düşük, neden G.Saray’a şu kadar, Fenerbahçe’ye bu kadar verildi vs. bunları kamuoyuna detaylı açıklaması gerekiyor.
    • Çünkü insanlar bazı rakamları mantıkla örtüştüremiyor. Şu bir gerçek ki; TFF’de birileri elinde kağıt kalem kafalarından bu rakamları uydurmuyor. Bu tabloyu ortaya çıkaran faktörler nelerse mutlaka detaylı şekilde açıklanmalı. Bir diğer konuya gelince...
    • Taraftarların ‘beinsportsiptal’ hashtag’ini anlamak mümkün değil. beIN Sports ligin yayıncısı olarak kulüplere yüz milyonlarca dolar ödüyor. Kulüplerin en önemli gelir kaynağı yayın.
    • Hatta pandemi sürecinde hemen hemen tek gelir kaynağı... beIN Sports Türk futboluna bu kadar büyük bir katkı yaparken harcama limitlerinden kaynaklanan tartışmada nasıl bir etkisi olabilir, bunu anlamak mümkün değil.
    • beIN tam tersine ister ki kulüpler dünya çapında yıldızlar getirsin, güçlü kadrolar kursun, lig daha rekabetçi oynansın.
    • Fenerbahçe’nin harcama limitinin ezeli rakibi Galatasaray’dan 220 milyon, Beşiktaş’tan 120 milyon TL az olmasına taraftarlar büyük tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla Türkiye gündeminde uzun süre zirvede yer aldı.
    • Bu arada sarı lacivertlilerin diğer kulüpler oranla daha az harcama limitine sahip olmasına neden olarak Bankalar Birliği ile borç yapılandırılmasına gitmemesi olarak gösteriliyor. Fenerbahçe borç yapılandırılmasına imza atarsa limitlerinin 300 milyon TL’ye kadar çıkacağı ifade ediliyor."
    Etiketler:
    Yayın, Spor, beINSPORTS, beIN, Taraf
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dünyanın en küçük antilopları Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği’nin bahçesinde yaşıyor.
    Antilop ailesinin en küçük üyesi Dik-Dik, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği’nin bahçesinde
    Karikatür
    Danimarkalı gazeteci Rus süper silahını değerlendirdi: NATO savunmasız
    İnfografik
    Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranı 'Rossiya'
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet