Güntekin Onay: Taraftarların ‘beinsportsiptal’ hashtag’ini anlamak mümkün değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Güntekin Onay, "Süper Lig kulüpleri toplam 15 milyar TL borçlu. Ligi kapatsanız, eldeki tüm futbolcuları satsanız, bu borcun yarısını dahi karşılamıyor. Zira ligdeki tüm futbolcuların ederi maksimum 5 milyar TL. TFF’nin kulüplere harcama limiti koyması doğru ancak bu uygulamanın kamuoyunda kabul görmesi için daha şeffaf ve anlaşılır olmalı" ifadesini kullandı.

Onay, şöyle devam etti: